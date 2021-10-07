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Псковичи пожаловались на ежедневный транспортный коллапс на улице Заводской

В Пскове родители пожаловались на ежедневный транспортный коллапс в привокзальном районе, где располагаются две школы и два детских сада. Жалоба от лица родителей размещена на сайте губернатора области.

«Ежедневно на улице Заводской, около школы 47, происходят заторы автомобилей. <...> Каждый едет со своей стороны, и разъехаться бывает трудно. Расширить дорогу, вероятно, не представляется возможным, так же, как сделать парковки на территории учреждений. Все родители говорят об одностороннем движении. Вперед - с одной стороны школы, назад - с другой. Необходимо только сделать асфальтированную парковку вдоль стены завода, у школы, и развести трафик в две стороны», - выступили с предложением родители.

Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий подтвердил, что расширить дорогу на данном участке не получится. «Там с двух сторон садик и школа, которые обнесены заборами. Расширить дорогу не получится, только если что-то сносить. На самом деле, чтобы столько учреждений, к которым необходим проезд, стояло в одном месте - это редкий случай. Мы регулярно занимаемся организацией дорожного движения, но именно в таком аспекте с проблемой раньше не сталкивались», - прокомментировал Александр Грацкий.

Представитель ведомства подчеркнул, что раньше жалоб на организацию движения на этом участке дороги не поступало. Решение по исправлению ситуации сможет принять комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. «Раз люди попросили губернатора разобраться, мы будем разбираться в ситуации», - заключил Александр Грацкий.