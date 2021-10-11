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Ремонт улицы Чехова завершился в Пскове

Ремонт улицы Чехова завершился в городе Пскове. Объект привели в нормативное состояние на участке от улицы Розы Люксембург до дома №31 на улице Красноармейской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подрядная организация ООО «Дорожное строительное монтажное управление» демонтировала старый бортовой камень, отфрезеровала изношенное асфальтобетонное покрытие, заменила колодцы и люки. Протяженность отремонтированного участка - более 400 метров

Подрядчик установил новый бортовой камень, уложил два слоя асфальта на проезжей части и заасфальтировал пешеходные дорожки. Кроме того, на месте была благоустроена зеленая зона.

В рамках контракта также отремонтировали проезд к улице Чехова от улицы Народной до дома №31 на улице Красноармейской и парковку возле дома №1а на улице Чехова.

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Заказчиком работ выступило управление городского хозяйства администрации города Пскова. Ремонт провели в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».