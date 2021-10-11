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Более 7 километров приграничной дороги отремонтировали в Невельском районе

7,6 километров приграничной дороги Невель – Язно – граница с Республикой Беларусь ввели в эксплуатацию после ремонта в Невельском районе. Отрезок проходит через деревни Острилово, Игнашово, Мишово. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На участке в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» полностью заменили покрытие проезжей части площадью около 54 тысяч квадратных метров. Сначала был срезан старый асфальт, устранены провисы, восстановлены виражи и укрепленная часть обочин. Затем подрядчик уложил два слоя асфальтобетона, в отдельных местах покрытие укрепили геосеткой.

Также в порядок привели 8 автобусных остановок, благоустроили посадочные площадки, установили автопавильоны и скамейки. Общая стоимость работ составила около 119 млн рублей, которые были выделены из областного бюджета.