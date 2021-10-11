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Приемка реконструированной дороги на улице Льва Толстого прошла в Великих Луках

Приемка реконструированной дороги на улице Льва Толстого прошла в Великих Луках. В мероприятии приняли участие представители городской власти, управление ЖКХ и местные жители, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Фото здесь и далее: газета «Великолукская правда. Новости»

Реконструкция дороги шла около двух месяцев. Подрядчик отремонтировал тротуары и проезжую часть. Было выявлено несколько замечаний, которые устранили в срок.

«В дальнейшем, я считаю, нужно подходить более требовательно по отношению к тем подрядным организациям, которые выполняют работы. За ходом этих работ шел контроль не только со стороны заказчика, но и со стороны общественности, общественных советников главы города. Мы видим в итоге замечательный результат – новая дорога и тротуары хорошего качества», - отметил заместитель главы города Николай Андросович.

До конца этого года в Великих Луках отремонтируют еще ряд дорог в разных микрорайонах города.

«Ремонт, конечно, был необходим, жалоб от жителей поступало очень много, автолюбители видели, в каком состоянии находилась дорога. У нас на очереди улица Пушкина и улица Сибирцева, в этом году работы по ним будут выполнены», - заверила начальник отдела УЖКХ Татьяна Брянская.