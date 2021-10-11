АвтоМир / Дороги

Олег Брячак добился ремонта дороги у дома псковича

Ремонта улицы в деревне Ершово добился лидер псковских справедливороссов Олег Брячак. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

В общественную приемную «Справедливой России» обратился житель деревни, проживающий на улице Школьной, и попросил помощи в решении «дорожного» вопроса. Мужчина рассказал, что с 2019 года дорогу ни разу не грейдировали. Осенью и весной, когда тает снег, проехать практически невозможно. Ни жителям, ни экстренным службам. Это в принципе нарушает права на безопасное проживание, отметили в пресс-службе партии.

«Мне, как депутату, удалось добиться решения этой проблемы. В VI квартале этого года будет выполнен ямочный ремонт к дому, обратившегося гражданина. А в следующем году ремонт улицы Школьной включен в план работ», - сказал Олег Брячак.