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Участок дороги Печоры — Лидва — Лавры отремонтируют до конца ноября

Нового подрядчика определили для ремонта участка дороги Печоры — Лидва — Лавры в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Протяженность участка составляет 3 километра 135 метров. Деньги на ремонт дороги выделили из областного и федерального бюджетов, всего - около 35 миллионов рублей.

По итогам аукциона определили подрядчика, им стало ООО «Дорстройсервис». Его основная задача - устранение дефектов и восстановление элементов дороги без затрагивания конструктивных и других характеристик объекта.

Контрактом предусмотрены следующие работы: срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий, исправление профиля основания из щебня, устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, ремонт водопропускных труб, укрепление обочин песчано-гравийной смесью, установка пластиковых сигнальных столбиков и дорожных знаков.

Срок окончания работ по контракту — 30 ноября 2021 года.