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Улицы Новоселов и Звездную в Пскове закроют для транспорта в выходные дни

Улицы Новоселов и Звездную в Пскове закроют для транспорта в выходные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

16 октября с 8.00 до 24.00 в связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия будет ограничено движение транспорта, включая автобусы городских маршрутов, по улице Новоселов, на участке от улицы Алтаева до улицы Звездной. В качестве объезда определены улицы Алтаева и Инженерная.

В воскресенье, 17 октября, с 8.00 до 24.00 закрывается для движения автотранспорта улица Звездная, на участке от улицы Новоселов до улицы Труда. В качестве объезда предлагается улица Инженерная.

Движение городских автобусов будет осуществляться по улице Труда, без заезда на улицу Новоселов. Остановки «Архив» и «Улица Новоселов» с 8.00 16 октября до 24.00 17 октября будут закрыты.