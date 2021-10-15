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АвтоМир / Дороги

Наружное освещение появилось на Гаражном проезде в Пскове

15.10.2021 11:59|ПсковКомментариев: 1

Наружное освещения появилось на Гаражном проезде и улице Рокоссовского в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, всего осветили более километра улично-дорожной сети: Гаражный проезд на всем его протяжении и участок улицы Рокоссовского от улицы Шестака до Рижского проспекта.

На объекте установили 38 железобетонных опор и смонтировали 43 светодиодных светильника. Также благоустроили прилегающую территорию.

Работы произвела подрядная организация АО «Псковэнергоремонт» по контракту с управлением городского хозяйства администрации города Пскова. Гарантия качества работ и входящих в них материалов составляет не менее 3 лет.

Отметим, что Гаражный проезд стал полноценным дублером Рижского проспекта в 2020 году, когда проезжую часть отремонтировали на средства дорожного фонда Псковской области.

Наружное освещение в этом году также установят на участке Рижского проспекта (от улицы Рокоссовского до улицы Балтийской). Работы здесь производит подрядная организация ООО «Псковсвязьстрой». 19 железобетонных опор уже смонтировали, ожидается поставка светодиодных светильников. По контракту работы должны быть выполнены до 1 ноября.

Строительство линии освещения продолжается и на участке улицы Новгородской от 4-го Зонального проезда до дома №71г по улице Николая Васильева. Здесь установили 22 опоры, запланирован монтаж 40 светильников. Работы производит АО «Псковэнергоремонт», они должны быть завершены до 1 ноября.

Все работы выполняются в рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» за счет средств бюджета города Пскова на 2021 год.

Теги: #администрация Пскова #Освещение
Источник: Псковская Лента Новостей
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