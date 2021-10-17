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Улицу Снятную ремонтируют в Пскове

В Пскове ремонтируют проезд протяженностью около 1,3 км вдоль домов №117, 125б ,131, 135 по улице Леона Поземского. На карте города он значится как улица Снятная, соединяющая улицу Леона Поземского и Ваулиногорское шоссе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Контракт на ремонт подписало управление городского хозяйства администрации Пскова и подрядная организация ООО «Дорожник-2010». Изначально планировалась, что основные ремонтные работы проведут в следующем году и завершат до 12 августа 2022 года. Однако подрядчик выполняет объем с опережением графика, отметили в администрации.

Сегодня на объекте выполнено двухэтапное фрезерование покрытия проезжей части, устройство основания из щебня и выравнивающего слоя асфальта. Контракт также предусматривает укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, замену люков колодцев и плит перекрытий, нанесение дорожной разметки термопластиком и установку дорожных знаков.

На пешеходной зоне подрядчик заменит бордюрные камни и уложит два слоя основания тротуара из песка и щебня, а затем – слой асфальтового покрытия. На обочинах срежут скопившийся грунт и укрепят их асфальтогранулятом. Комплекс работ на зеленой зоне предусматривает ликвидацию несанкционированной свалки, вырубку деревьев и кустарника, внос растительного грунта и посев газонов.

Ремонт финансируют за счет средств Дорожного фонда Псковской области. Гарантия на выполненные работы составит от 1 года до 4 лет в зависимости от вида работ и материала.