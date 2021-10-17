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На Запсковье привели в порядок еще один проезд. ФОТО

В Пскове завершился ремонт проезда от улицы Индустриальной до выезда между домами №№ 14, 16 по улице Инженерной. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, теперь на Запсковье стало на одну благоустроенную территорию больше.

Подрядчик «СпецТрансСервис» поменял старое асфальтовое покрытие на новое, установил новый бортовой камень, обновил колодцы, отфрезеровал дорожное полотно и отрегулировал положение крышек люков. Помимо этого, заасфальтированы пешеходные дорожки, тротуар и подходы к подъездам жилых домов.

Стал удобнее и подход к детской площадке, расположенной поблизости. Раньше жильцам приходилось ходить по зеленой зоне. С учетом протоптанных маршрутов рабочие сделали удобную асфальтированную дорожку — теперь горожане могут не переживать, что не смогут добраться до детской площадки в осеннюю распутицу.

Подрядчик также привел в порядок парковку, благоустроил зеленую зону, посеял газон, установил дорожные знаки и искусственные неровности.

Работы, выполненные по контракту с управлением городского хозяйства администрации Пскова, обошлись в 8 млн рублей.