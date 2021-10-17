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Участок улицы Максима Горького в Пскове закрыт для всех видов транспорта

В Пскове в связи с производством аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения 19 октября и до окончания работ улица Максима Горького на участке от Малясова до Красноармейской закрыта для всех транспортных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

В качестве объезда определены улицы Мирная и Юбилейная.

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Для ориентирования водителей транспортных средств установлены временные дорожные знаки. Ограничение действует для всех видов транспорта, уточнили в ГИБДД.

При планировании поездок по городу водителям рекомендуют выбирать маршрут с учетом проводимых ремонтных работ.