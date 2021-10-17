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Ремонт площади Победы завершили в Пскове

Площадь Победы отремонтировали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Пскове. Сегодня, 19 октября, состоялась приемка объекта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Дорожники разобрали бортовые камни, покрытие проезжей части и тротуаров. Затем уложили два новых слоя асфальтобетонного покрытия с геосеткой между ними. Площадь покрытия составила более 7 тысяч квадратных метров. Также заменили люки колодцев и плиты перекрытий, установили новые бортовые камни, заасфальтировали тротуары, нанесли разметку термопластиком. На стыке зеленых зон и бортовых камней устроили технический проход из тротуарной плитки. Газоны засеяли многолетними травами. Старое пешеходное ограждение демонтировали.

Работы произвела подрядная организация ООО «Дорремстрой» по контракту с управлением городского хозяйства администрации города Пскова. Работы финансировались из федерального и областного бюджетов. Гарантия на верхний слой покрытия составит 4 года, бортовые камни – 2 года, термопластик – 1 год.

«Отметим, что работы должны были завершиться до 31 августа, однако сроки ввода объекта в эксплуатацию сдвинулись по вине подрядной организации. В связи с этим к подрядчику будут применены штрафные санкции», - отметили в пресс-службе.

Площадь Победы в Пскове – важный социальный объект. Здесь расположен монумент в честь присвоения Пскову звания «Город воинской славы» и Городской культурный центр. Через площадь пролегает путь к медицинским учреждениям, расположенным на улице Кузнецкой: взрослой и детской поликлиникам.

Напомним, всего в этом году в Пскове благодаря нацпроекту приводят в нормативное состояние 12 объектов. Уже ввели в эксплуатацию улицы Чудскую, Бастионную, Трохина, Алтаева, Октябрьский проспект, Октябрьскую площадь, площадь Ленина и площадь Победы. В ближайшее время состоится приемка улицы Инженерной. Продолжается реконструкция улицы Кузбасской Дивизии, ремонтные работы на улицах Коммунальной и Рижском проспекте. В скором времени начнется капитальный ремонт второй очереди улицы Яна Фабрициуса. На этих объектах работы будут завершены в 2022-2023 годах.