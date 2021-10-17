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Участок улицы Максима Горького в Пскове закроют для транспорта 25 октября

Участок улицы Максима Горького от улицы Красноармейской Набережной до улицы Малясова в Пскове закроют для движения транспорта 25 октября с 9.30 до 18.30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Это связано с проведением работ по ремонту водопроводных сетей вследствие аварии на водоводе, произошедшей 19 октября», - объяснили в пресс-службе.

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В качестве объезда рекомендуется выбирать улицы Юбилейную, Мирную, Малясова, Красноармейскую Набережную.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. «При движении следует обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.