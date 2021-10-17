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На трассе Р-23 в Псковской области организуют реверсивное движение

На автомобильной дороге федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия временно ограничат пропускную способность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

«В связи с производством работ по разработке выемки, устройством насыпи и подстилающего слоя основания дорожной одежды в рамках выполнения работ по капитальному ремонту участка автодороги с 21 октября по 30 ноября будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Планируется установить временные дорожные знаки, светофорный объект, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтировать световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться на 478 километре федеральной дороги Р -23 между деревнями Заболотно и Линец Пустошкинского района Псковской области. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении», - добавил Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.