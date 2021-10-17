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Владимир Папорт выступил за разметку, позволяющую переходить перекресток по диагонали

Начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт считает целесообразным нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах в Пскове, позволяющей горожанам переходить перекресток по диагонали. Свое мнение он высказал на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Владимир Папорт ответил на вопрос читателя ПЛН, почему нет разметки на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской, где светофор позволяет переходит перекресток по диагонали, а разметка - нет.

Он напомнил, что принятое несколько лет назад решение об изменении режима работы светофора преследовало цель убрать место концентрации, связанное с наездом на пешеходов. Во всех случаях водители совершали наезд при повороте направо или налево, когда водитель должен был пропустить переходящего.

Владимир Папорт сообщил, что в местах, где транспортные потоки при повороте направо или налево пересекаются с пешеходными, планируется установить предупреждающие бело-лунные секции светофора.

В ответ на вопрос об отношении к идее нанести разметку разрешающую переход по диагонали, Владимир Папорт сказал: «Если администрация города Пскова внесет изменения в схему организации движения и нарисует диагональный пешеходный переход, мы не будем против». По словам руководителя ГИБДД города, это безусловно целесообразно и разрешается ГОСТом.