АвтоМир / Дороги

Минтранс предложил увеличить стоимость проезда по платным автодорогам в 1,5 раза

Минтранс предложил повысить максимальную цену за проезд легковых автомобилей по существующим платным автодорогам с с 3,65 до 5 рублей за километр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства.

Кроме того, проезд по новым платным автодорогам будет стоить 8 рублей за километр.

«С целью реализации сложных и капиталоемких проектов и обеспечения возврата привлекаемого внебюджетного финансирования, а также управления транспортным потоком, в том числе в периоды повышенного спроса на загруженных участках, представляется целесообразным установление максимального размера платы за проезд транспортных средств в отношении платных автомобильных дорог, созданных в результате нового строительства, на уровне 8 рублей за 1 километр», - говорится в документе.

Напомним, прежний максимальный тариф, установленный в 2015 году, составляет 3 рубля за 1 километр. В ценах 2021 года это 3,65 рубля за километр.