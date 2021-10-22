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Две дороги отремонтировали в Псковском районе за 13,5 млн рублей

Две дороги отремонтировали раньше срока в рамках нацпроекта в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации района.

Фото: пресс-служба администрации Псковского района

На минувшей неделе прошла приемка отремонтированной проезжей части улицы Механизаторов в деревне Ершово протяженностью 650 метров и автодороги Подосье – Заровенье (Камно) протяженностью 493 метров.

На данных участках дорог исправили профиль оснований, восстановили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины, произвели ремонт съездов и установили дорожные знаки. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Приемочная комиссия высоко оценила качество ремонта и поблагодарила подрядчика за работу», - отметили в пресс-службе.

Стоимость работ на двух объектах составила 13 миллионов 577 тысяч рублей.