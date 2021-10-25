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Участок улицы Германа отремонтируют в Пскове

Улицу Германа на участке от Крестовского шоссе до съезда к аэропорту отремонтируют в Пскове до 29 июля 2022 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, работы выполнит подрядная организация ООО «СпецТрансСервис». Контракт подписан с управлением городского хозяйства администрации города Пскова.

Протяженность ремонтируемого отрезка составит более 300 метров. Здесь заменят покрытие проезжей части и бортовые камни. Подрядчик установит новые колодцы и отрегулирует положение крышек люков, отремонтирует тротуар, смонтирует новое пешеходное ограждение.

В завершение подрядная организация восстановит зеленую зону и нанесет дорожную разметку.

Гарантия на верхний слой покрытия составит 4 года, бортовые камни – 2 года, термопластик – 1 год. Ремонт пройдет в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».