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Двустороннее движение на улице Звездной в Пскове восстановят с 27 октября

Двустороннее движение на улице Звездной в Пскове будет восстановлено с 27 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с завершением работ по ремонту дорожного покрытия с 27 октября будет восстановлено движение автотранспорта по улице Звездной на участке от улицы Труда до улицы Новоселов по схеме, действовавшей до ремонта (в двухстороннем режиме)», - говорится в сообщении.

Администрация просит жителей и гостей города обращать особое внимание на схему организации движения автотранспорта и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

Ранее исполняющий полномочия главы администрации Борис Елкин в своем инстаграм-аккаунте провел голосование по поводу организации одностороннего движения на улице Звездной. Мнения псковичей разделились.

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Свое мнение по данному вопросу высказал и начальник ОГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт. Он сказал, что не поддерживает эту идею. По его мнению, такое решение увеличит поток транспорта по соседним дворовым территориям.