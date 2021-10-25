Двустороннее движение на улице Звездной в Пскове восстановят с 27 октября

Двустороннее движение на улице Звездной в Пскове будет восстановлено с 27 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В связи с завершением работ по ремонту дорожного покрытия с 27 октября будет восстановлено движение автотранспорта по улице Звездной на участке от улицы Труда до улицы Новоселов по схеме, действовавшей до ремонта (в двухстороннем режиме)», - говорится в сообщении.
Администрация просит жителей и гостей города обращать особое внимание на схему организации движения автотранспорта и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.
Ранее исполняющий полномочия главы администрации Борис Елкин в своем инстаграм-аккаунте провел голосование по поводу организации одностороннего движения на улице Звездной. Мнения псковичей разделились.
Свое мнение по данному вопросу высказал и начальник ОГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт. Он сказал, что не поддерживает эту идею. По его мнению, такое решение увеличит поток транспорта по соседним дворовым территориям.