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На трассе М-9 «Балтия» в Псковской области организуют реверсивное движение

На автомобильной дороге М-9 «Балтия» (Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой) в Псковской области будет временно ограничена пропускная способность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В связи с производством работ по устройству водопропускных труб, перильного ограждения, лестничных сходов, присыпной обочины, прибровочной полосы обочины, водоотвода, прикормочных лотков с решётками и планировке откосов, в рамках выполнения работ по капитальному ремонту участка автодороги в период с 1 по 20 ноября будет поэтапно вводиться реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч», - сказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения. Планируется установить временные дорожные знаки, светофорный объект, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, будет смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться на участке федеральной дороги М-9 "Балтия" с 574 по 602 километр, между деревней Скрипки и поселком Идрица Себежского района Псковской области. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - добавил Пузыревский. Генеральный подрядчик - ООО «Технострой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть эту информацию при планировании маршрутов следования.