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АвтоМир / Дороги

В Пскове временно закроют для движения транспорта участок улицы Инженерной

27.10.2021 16:22|ПсковКомментариев: 0

В Пскове временно закроют для движения автотранспорта участок улицы Инженерной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

В связи с проведением работ по монтажу сетей водопровода с 20.00 29 октября до 7.00 30 октября будет временно ограничено движение на улице Инженерной, в районе пересечения с улицей Юности. В качестве объезда определены улицы Труда и Звездная.

В администрации города приносят извинения за доставленные неудобства, просят учесть данную информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда, обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

Теги: #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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