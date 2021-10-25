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В Пскове временно закроют для движения транспорта участок улицы Инженерной

В Пскове временно закроют для движения автотранспорта участок улицы Инженерной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

В связи с проведением работ по монтажу сетей водопровода с 20.00 29 октября до 7.00 30 октября будет временно ограничено движение на улице Инженерной, в районе пересечения с улицей Юности. В качестве объезда определены улицы Труда и Звездная.

В администрации города приносят извинения за доставленные неудобства, просят учесть данную информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда, обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.