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АвтоМир / Дороги

Верхний слой асфальта укладывают на улице Коммунальной в Пскове

30.10.2021 15:00|ПсковКомментариев: 3

Верхний слой асфальтобетонного покрытия укладывают на улице Коммунальной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, в работах задействовано 17 единиц техники и около 20 человек.

Подрядная организация ведет устройство финишного слоя покрытия захватками. Сейчас техника работает на участке от улицы Максима Горького до улицы Народной. Занято две полосы движения по правой стороне. Затем те же самые работы проведут на левой стороне дороги. А потом дорожники сместятся за улицу Народную. Подрядчик планирует завершить асфальтирование основного хода дороги за неделю.

Далее продолжатся работы на съездах и примыканиях, а также на пешеходной зоне. Частично тротуары уже привели в порядок. Эта работа выполнена примерно на 30%. Полностью завершили работы на перекрестке с улицей Юбилейной. Работы на этом участке проводились в ночные смены, чтобы не ограничивать автомобильный трафик в дневное время.

Улицу Коммунальную ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» благодаря дополнительному финансированию из резервного фонда правительства РФ. Всего запланировано два этапа. В следующем году магистраль будут приводить в порядок от улицы Юбилейной до дома №70 по улице Коммунальной. Общая протяженность объекта составляет 3,36 км. Контракт на ремонт заключен между управлением городского хозяйства администрации города Пскова и ООО «Дорожный отряд».

Теги: #ремонт дорог #администрация Пскова #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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