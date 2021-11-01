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Подрядчик ремонтирует дорогу на улице Снятной в Пскове с опережением графика

Подрядчик ремонтирует дорогу на улице Снятной в Пскове с опережением графика. Об этом в ходе рабочего выезда на объект заявил исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На объект также приехали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и вице-губернатор Василий Осипов.

«Дорога была в отвратительном состоянии, а не ней находятся многие социально-важные объекты, в частности, "Псковпассажиравтотранс". Кроме того, с нее есть выход и в жилой сектор», - рассказал Борис Елкин.

Он также заметил, что дорога соединяется с Ваулиногорским шоссе и является «дублером» улицы Леона Поземского.

Ремонтируют улицу за счет регионального бюджета на сэкономленные средства из дорожного фонда. В эксплуатацию ее сдадут в следующем году, как и планировалось. При этом, как отметил Борис Елкин, подрядчик уже успел завершить основные работы. В ближайшее время на дороге планируют уложить тротуары и доделать съезды.

Протяженность объекта - более 1 километра.

«Хороший пример того, как надо работать», - подчеркнул Михаил Ведерников.