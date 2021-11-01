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Дорогу Воронино — Гриханиха ввели в эксплуатацию после ремонта в Палкинском районе

Состоялась приемка дороги Воронино — Гриханиха в Палкинском районе после ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В нормативное состояние привели участок дороги протяженностью около 1,7 км: отрезок от федеральной трассы Р-23, который проходит через деревню Воронино в сторону населенного пункта Еремино, и участок длиной 445 метров, который ведет к деревне Вернявино.

Подрядчик восстановил асфальт, съезды и примыкания, выполнил устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, укрепил обочины песчано-гравийной смесью, срезал кустарники и мелколесье, отремонтировал и прочистил водопропускные трубы, а также установил дорожные знаки.