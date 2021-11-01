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Власти собираются уделить особое внимание обустройству пешеходных зон в Пскове

Обустройству пешеходных зон в Пскове будут уделять особое внимание. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на исполняющего полномочия главы администрации Бориса Елкина.

Так, недавно завершились работы по укладке тротуара на улице Рельсовой. «По многочисленным просьбам псковичей отремонтирован тротуар вдоль улицы Рельсовой. Он идет от Крестовского путепровода к филиалу ПсковГУ и жилым домам завокзального района. Ходить здесь людям теперь гораздо удобнее и безопаснее», - отметили в администрации.

Работы выполнили силами ГБУ ПО «Псковавтодор» в рамках средств, выделенных на содержание улично-дорожной сети.

Для улучшения видимости подрядчик срезал лишние ветки деревьев, заменил и частично отремонтировал бортовой камень, подсыпал щебнем ямы и уложил новый асфальт. На обочине добавили новый материал и провели уплотнение. Для отвода воды с проезжей части сделали прорези в обочинах.

Дополнительно установлены искусственная дорожная неровность и дорожные знаки. В ближайшее время появится «зебра».