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Определен подрядчик для ремонта почти 40 км дороги в Себежском районе

Определен подрядчик для ремонта более 38 километров дороги Опочка – Дубровка – граница с Республикой Белоруссия в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

По итогам конкурса подрядчиком выбрали ООО «Автомобильные дороги Пскова». Работы будут проходить в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Общая стоимость работ составляет более 687 миллионов рублей. Участок трассы с 61-го по 80-й км отремонтируют до 22 июля 2022 года, а еще два участка трассы - с 25-го по 35-й км и с 52-го по 61-й км - будут отремонтированы до 25 июля 2023 года.

Подрядчик на подготовительном этапе расчистит площадь от кустарника и деревьев в полосе отвода, срежет асфальтобетонное покрытие и разберет барьерное ограждение. Затем дорожники отремонтируют и очистят водопропускные трубы.

Контрактом также предусмотрен ремонт покрытия проезжей части путем укладки двух слоев асфальтобетона, укрепление обочин щебеночно-песчано-гравийной смесью и укрепление прибровочной части обочин засевом трав по слою растительного грунта, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.