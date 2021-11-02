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АвтоМир / Дороги

4 копейки определили подрядчика по 150-миллионому контракту на ремонт улицы Труда в Пскове

03.11.2021 09:37|ПсковКомментариев: 0

ООО «Дорстройсервис» стало победителем конкурса на выполнение работ по ремонту улицы Труда в Пскове. Об этом сообщается в Единой информационной системе в сфере закупок.

Организация предложила стоимость работ в размере 148 млн 137 тыс. 242,80 рубля. Второй участник «Дорожный отряд» предложил 148 млн 137 тыс. 242,76 рублей.

Начальная цена контракта составляла 155 млн 933 тыс. 939,79 рублей.

Добавим, обе дорожные организации неоднократно конкурировали на дорожных торгах по крупным объектам в Пскове.

Напомним, ремонт улицы Труда проведут в два этапа. Участок от дома №4 на улице Труда до улицы Текстильной обновят до 26 августа 2022 года, участок от улицы Текстильной до улицы Инженерной – до 25 августа 2023-го

Заданием предусмотрен ремонт проезжей части и тротуаров, замена люков колодцев и плит перекрытий, ремонт посадочных площадок автобусных остановок, установка дорожных знаков и нанесение разметки.

На первом участке демонтируют 300 п. м. ограждения и установят только 110 п. м. На втором участке планируется демонтаж 602 п. м. пешеходного ограждения. Здесь предусмотрена посадка живой изгороди из кустарника (кизильник) – 602 п. м., а на первом – 190 п. м. и 380 п. м. кустарника.

Теги: #ремонт дорог #улица Труда
Источник: Псковская Лента Новостей
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