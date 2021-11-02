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Новые опорные части устанавливают на путепроводе в составе трассы Р-23 под Невелем

Подрядная организация продолжает ремонт путепровода над железнодорожными путями, расположенного на 536-м километре федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Невельском районе. Специалисты приступили к установке новых резиновых опорных частей на новые подферменные площадки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ремонт искусственного сооружения выполняют в два этапа – сначала на одной половине проезжей части, затем на другой. На сегодняшний день по направлению к границе закончен демонтаж асфальтобетонного покрытия и бетонного защитного слоя. Полностью разобрано металлическое барьерное и перильное ограждение, а также бетонное монолитное укрепление конусов. Все работы выполняют в соответствии с графиком.

Напомним, контракт на ремонт путепровода под Невелем ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило в текущем году. До конца 2022 года на объекте отремонтируют существующие опоры, конусы, пролетное строение, мостовое полотно, сопряжения путепровода с насыпью, лестничные сходы, заменят гидроизоляцию, щебеночно-мастичные деформационные швы, уложат новое покрытие, смонтируют новое перильное и барьерное ограждение. В период работ движение транспорта организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Скорость ограничена до 40 км/ч.