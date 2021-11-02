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АвтоМир / Дороги

Денис Иванов оценил работу Бориса Елкина по созданию велодорожек в Пскове

03.11.2021 15:51|ПсковКомментариев: 2

Депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Денис Иванов положительно оценил работу исполняющего полномочия главы администрации Пскова Бориса Елкина по созданию велодорожек в областном центре. Свое мнение депутат озвучил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Борис Андреевич молод, мы видим его некоторые неординарные решения. Например, в этом году я пересел с автомобиля на велосипед. Думал, что это будет "покатался и забыл", но нет. Теперь я каждый день пользуюсь велосипедом», - рассказал депутат.

Велосипедные дорожки, которые появились в Пскове, во многом упростили и упорядочили движение в городе, считает Денис Иванов.

«Раньше была проблема - ты постоянно маневрировал между людьми. Иногда доходило до того, что можно было задеть прохожего. Тогда это было абсолютно нормально», - сказал гость студии.

«Борис Елкин в теме дорог не подведет», - резюмировал Денис Иванов.

Теги: #администрация Пскова #дороги Пскова #Гордума
Источник: Псковская Лента Новостей
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