Денис Иванов оценил работу Бориса Елкина по созданию велодорожек в Пскове

Депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Денис Иванов положительно оценил работу исполняющего полномочия главы администрации Пскова Бориса Елкина по созданию велодорожек в областном центре. Свое мнение депутат озвучил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Велосипедные дорожки, которые появились в Пскове, во многом упростили и упорядочили движение в городе, считает Денис Иванов.
«Раньше была проблема - ты постоянно маневрировал между людьми. Иногда доходило до того, что можно было задеть прохожего. Тогда это было абсолютно нормально», - сказал гость студии.
«Борис Елкин в теме дорог не подведет», - резюмировал Денис Иванов.