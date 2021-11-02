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Новую переправу через Великую в Пскове будут строить только после ремонта Троицкого моста

Новую переправу через реку Великую в Пскове будут строить только после ремонта Троицкого моста. Об этом в ходе прямого эфира в Instagram сообщил исполняющий полномочия главы городской администрации Борис Елкин.

«Первостепенно стоит вопрос по реконструкции Троицкого моста. Объект выставлен на торги. Сейчас мы сделаем Троицкой мост и только после этого можно будет говорить о ремонте Ольгинского моста», - отметил Борис Елкин.

Он рассказал, что на данный момент временный мост через реку Великую находится в стадии проектирования. При этом его будут строить не как отдельный объект, а в рамках общего капитального ремонта Ольгинского моста.

«Мы понимаем, что объект достаточно дорогой, неподъемный для бюджета города и даже для бюджета области, поэтому мы будем привлекать федеральное финансирование. И как только пройдем повторную экспертизу, направим обращение в федеральный центр в Москву и будем работать над выделением этих средств», - сказал и. п. главы городской администрации.