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Местные жители третий год просят отремонтировать улицу Дновскую в Пскове

Местные жители уже на протяжении почти трех лет просят отремонтировать улицу Дновскую в Пскове. Соответствующее обращение опубликовано на сайте губернатора Псковской области.

«Уже в четвертый раз менее чем за три года пишем на этой площадке обращение к вам с просьбой привести в порядок дорожное покрытие улицы Дновской перед гостиницей "Пушкинъ". <...> Наши гости из других регионов, а так же из ближнего и дальнего зарубежья просто "лютуют" от безобразного состояния и содержания городской дороги», - написал автор обращения.

По его словам, сотрудники гостиницы каждую весну и осень своими силами и за свой счет поддерживают состояние дороги, подсыпают ямы, чистят обочины, сливают воду с луж.

Местные жители обратились к городским властям с просьбой рассмотреть возможность проведения ремонта дороги в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На обращение ответил исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин.

«В настоящее время бюджет по ремонту улично-дорожной сети города Пскова на 2021 год сформирован. Возможность ремонта дорожного покрытия на улице Дновской в городе Пскове будет рассмотрена на 2022 год при условии выделения финансирования», - написал он.