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Ремонт улицы Коммунальной в Пскове планируют завершить в ночь на 7 ноября

В ночь с 6 на 7 ноября подрядная организация по ремонту улицы Коммунальной в Пскове будет производить завершающие работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на основном ходу проезжей части. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

«Ночная смена необходима для того, чтобы успеть воспользоваться благоприятными погодными условиями и завершить ремонт объекта в срок без нарушения технологии производства. Администрации города Пскова заранее приносит жителям близлежащих домов извинения за шум, которым будут сопровождаться работы. Улицу Коммунальную от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной приводят в порядок по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"», - отметили в администрации.