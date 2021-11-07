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АвтоМир / Дороги

Железнодорожный проезд в Пскове отремонтировали после обращения в прокуратуру

08.11.2021 12:49|ПсковКомментариев: 4

Железнодорожный проезд отремонтировали в Пскове. Как сообщил Псковской Ленте Новостей уполномоченный по правам человека Псковской области Дмитрий Шахов, это было сделано после его обращения в прокуратуру.

Во время личного приема жители домов на улице Декабристов попросили омбудсмена обратить внимание на состояние железнодорожного проезда. При этом они отметили, что в городе на протяжении нескольких лет активно идет ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги».

«Наконец-то власти города отреагировали на ежегодные их обращения, и многострадальная улица Декабристов дождалась своего ремонта в 2019 году. Каково же было разочарование жителей этого района, когда после выполнения всех работ дорожное полотно по этой улице было отремонтировано, но привести в порядок железнодорожный переезд, который находился в ужасном состоянии так никто и не удосужился. Весь 2020 год, по словам заявителей, шла переписка с различными инстанциями. Люди просили завершить ремонт и создать нормальную безопасную дорогу, где бы не приходилось ломать и разбивать свои автомашины, но все было безрезультатно», - отметил Дмитрий Шахов.

Выездная проверка жалобы заявителей подтвердила ее обоснованность. Региональный омбудсмен установил и зафиксировал повреждения дорожного покрытия - крупные выбоины на дорожном полотне около переезда. Такие серьезные нарушения, по мнению Дмитрия Шахова, создают «предпосылки, влекущие за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц».

Уполномоченный по правам человека принял решение направить соответствующие материалы в транспортную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования, а также возбуждения дисциплинарного или административного производства в отношении виновных должностных лиц.

Как сообщил омбудсмену транспортный прокурор Виталий Фетисов, выявленные факты нарушения прав граждан подтвердились. В адрес руководства Псковской дистанции пути ОАО «РЖД» прокурор вынес соответствующее представление.

После этого удалось завершить ремонт дороги, а также разработать и реализовать дополнительные мероприятия, направленные на недопущение в дальнейшем подобных нарушений.

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова #уполномоченный по правам человека
Источник: Псковская Лента Новостей
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