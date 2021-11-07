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Псковских водителей призвали соблюдать ПДД при непогоде

Сотрудники ГИБДД призвали псковских водителей быть осторожными на дорогах и соблюдать ПДД при непогоде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным Псковского гидрометцентра, в ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются снег и дожди. Местами возможен туман. Из-за перепадов температуры создаются благоприятные условия для возникновения гололедицы на дорогах.

При сложных погодных условиях ограничивается видимость для водителя. И в таких условиях не только новичкам, но и водителям со стажем необходимо соблюдать определенные правила и рекомендации, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге. Как правило, справиться с ними помогает, прежде всего, исправное техническое состояние автомобиля, отметили в ГИБДД.

«Помните, что самые трудные условия на дороге возникают сразу после начала дождя или обильного снегопада. Вся грязь на асфальте в сочетании с водой образует скользкую смесь, а это очень опасно, особенно на большой скорости», - отметили в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекция напомнила водителям и пешеходам, что необходимо соблюдать ПДД в любое время года, особенно в непогоду.