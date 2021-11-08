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Борис Елкин оценил готовность псковских коммунальных служб к заморозкам

Исполняющий обязанности главы администрации города Пскова Борис Елкин проконтролировал готовность коммунальных служб к первым заморозкам в ходе выезда в понедельник, 8 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Рабочий выезд был связан с неблагоприятными погодными условиями: 8 ноября выпал мокрый снег, а в ночь на 9 ноября ожидается понижение температуры.

Борис Елкин осмотрел базы подрядных организаций по содержанию улично-дорожной сети города и положительно оценил их готовность к началу зимнего сезона. Подготовка началась заблаговременно: имеющуюся в арсенале спецтехнику уже переоборудовали и подготовили к первым заморозкам и снегу.

«Псковавтодор» подготовил четыре комбинированные дорожные машины для противогололедной обработки и уборки снега на улицах города. При необходимости их количество увеличат. Кроме того, уже готова к работе техника для уборки тротуаров. Предприятие закупило 200 тонн соли и 500 тонн песчано-соляной смеси. В ближайшее время заготовят около 15 тонн соляной смеси.

Компания «СитиИнвестГрупп» тоже перевела технику на сезонный режим эксплуатации. Переоборудовали 9 комбинированных дорожных машин, 12 тракторов. В настоящее время проверяют технику для уборки тротуаров. Удалось заготовить 1 000 кубометров песчано-соляной смеси и 300 кубометров соли.

Исполняющий обязанности главы администрации города Пскова Борис Елкин отметил, что при старте снегоуборочных работ важно не повредить обновленное тротуарное и дорожное покрытие. Во избежание автомобильных аварий и травм пешеходов работа по подготовке к первым морозам также проводится и с управляющими компаниями, отметили в пресс-службе администрации.