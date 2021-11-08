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Елена Полонская порекомендовала своевременно проводить антигололедную работу

В связи с ухудшением погодных условий глава города Пскова Елена Полонская порекомендовала управляющим организациям своевременно производить посыпку тротуаров антигололедными реагентами и не допускать возникновения опасных пешеходных зон на обслуживаемых дворовых территориях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Также руководитель муниципалитета обратилась к автолюбителям с призывом уделять особое внимание безопасности на дорогах.

«Дождь и мокрый снег - очень сложный период и для водителей. Движение по обледеневшей проезжей части требует от них повышенной бдительности. Необходимо соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию. Владельцам автомобилей, которые еще не заменили летние шины, необходимо сделать это как можно скорее. Помните, что это ваша безопасность и безопасность других участников движения» - подчеркнула Елена Полонская.