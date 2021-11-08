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Борис Елкин призвал псковских автомобилистов к внимательности на дорогах

Исполняющий обязанности главы администрации Пскова Борис Елкин призвал автомобилистов к внимательности на дорогах. Об этом он сообщил в Instagram.

Фото: Инстаграм-аккаунт Бориса Елкина

«На дорогах гололедица», - добавил исполняющий обязанности сити-менеджера.

Напомним, ночью температура воздуха в Псковской области понизилась до отрицательных значений, а вчера, 8 ноября, в Пскове шел мокрый снег. В связи с этим Борис Елкин в ходе выезда проконтролировал готовность коммунальных служб к первым заморозкам и гололеду. Он подчеркнул, что при старте снегоуборочных работ важно не повредить обновленное тротуарное и дорожное покрытие.