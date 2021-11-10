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Ремонт улицы Коммунальной в Пскове ведется с опережением графика

С опережением графика ведутся ремонтные работы на улице Коммунальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

На данный момент подрядчик закончил работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на основном ходу проезжей части. Осталось заасфальтировать съезды, 40% тротуаров, восстановить зеленую зону и нанести разметку. Работы, которые должны были выполнить в 2022 году, завершат в 2021-м.

Улица Коммунальная — одна из важных магистралей города, на ней располагаются медицинские и образовательные учреждения. Дорогу благоустроят на всем ее протяжении в два этапа. До конца этого года приведут в порядок первый участок — от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной, а до 30 августа 2023 года запланированы работы на участке от улицы Юбилейной до дома №70 по улице Коммунальной.

Подрядчиком выступает ООО «Дорожный отряд». Цена контракта составляет более 215 миллионов рублей. Деньги выделили из федерального и областного бюджетов.

Ремонтные работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».