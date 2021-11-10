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Более 35 фонарей установили вдоль дороги Пушкинские Горы — Рождество — Велье

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в деревне Подкрестье Пушкиногорского района установили 37 опор со светодиодными светильниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Работы выполнили вдоль дороги Пушкинские Горы — Рождество — Велье. Новую линию наружного искусственного освещения установила компания ООО «РосЭлектроСтрой» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».

Средства на работы в размере 8,7 млн рублей выделили из областного бюджета. На эти деньги подрядчик установил опоры освещения, проложил электрические провода и кабель, смонтировал светодиодные светильники. Гарантия на выполненные работы составит 10 лет на опоры, 3 года на кабели, светильники и прочее электрооборудование.