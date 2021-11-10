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Николай Козловский о ремонте дорог: Продолжаем работать, не снижая темпов

Активный ремонт дорожной инфраструктуры и городских дворов продолжается в Великих Луках, подрядчики работают без выходных. Об этом в еженедельном обращении, опубликованном в инстаграм-аккаунте, сообщил глава города Николай Козловский.

В настоящее время выполнены работы по ремонту улицы Угольной, а также тротуара и дорожного полотна на улице Толстого. Завершен ремонт на улице Некрасова (от улицы Карла Либкнехта до улицы Ботвина). Работы на улице Пушкина, по словам Николая Козловского, выходят на финишную прямую - необходимо еще уложить второй слой асфальта и установить бордюрный камень .

На данный момент обновляется проезжая часть на улицах Некрасова и Сибирцева.

«Преобразился в этом году и ряд тротуаров. Например, на проспекте Гагарина (от улицы Дьяконова до автовокзала), на улице Лизы Чайкиной и проспекте Октябрьском от улицы Карла Либкнехта до проспекта Ленина. По просьбам жителей отремонтирован тротуар и на улицах Гражданской, Полиграфистов и Тургенева», - добавил глава города.

Ремонт городских дворов реализуют по двум направлениям: в рамках городской программы «Развитие транспортной инфраструктуры» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». «Всего в этом году запланировано благоустроить 79 дворовых территорий. Большинство из них уже отремонтировано и принято комиссионно», - отметил Николай Козловский.

В настоящее время полностью завершены работы на улице Вокзальной во дворах домов №№17, 22, 23, 24, 26, 38. На улице Дружбы произвели благоустройство дворовых территорий домов №3 и №5.

Отремонтирован проезд на улице Антонова между домами №15/5 и №7. Глава Великих Лук также заметил, что большую работу проделали во дворе на улице Энгельса, 19. Там привели в порядок подъезд к детскому многофункциональному комплексу. На проезде Нелидовском, 9 сделали внутридворовую проезжую часть, а также парковку и тротуар.

«Не буду перечислять все адреса. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте администрации города. Работа действительно проделана большая, как подрядчиками, так и общественными советниками, активистами домов и депутатами Великолукской городской Думы, которые принимали активное участие в приемке выполненных работ. Благодарю всех за неравнодушие к благоустройству наших Великих Лук. Продолжаем и дальше работать в этом же направлении, не снижая темпов», - заключил Николай Козловский.

Отметим, сегодня, 12 ноября, глава Великих Лук празднует свой день рождения. Редакция Псковской Ленты Новостей поздравляет Николая Козловского, желает ему здоровья, успешной реализации всех намеченных планов, продуктивной работы на благо города и его жителей. Пусть Великие Луки продолжают успешно развиваться под вашим руководством в экономической, социальной и других сферах.