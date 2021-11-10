Николай Козловский о ремонте дорог: Продолжаем работать, не снижая темпов

Активный ремонт дорожной инфраструктуры и городских дворов продолжается в Великих Луках, подрядчики работают без выходных. Об этом в еженедельном обращении, опубликованном в инстаграм-аккаунте, сообщил глава города Николай Козловский.
В настоящее время выполнены работы по ремонту улицы Угольной, а также тротуара и дорожного полотна на улице Толстого. Завершен ремонт на улице Некрасова (от улицы Карла Либкнехта до улицы Ботвина). Работы на улице Пушкина, по словам Николая Козловского, выходят на финишную прямую - необходимо еще уложить второй слой асфальта и установить бордюрный камень .
На данный момент обновляется проезжая часть на улицах Некрасова и Сибирцева.
«Преобразился в этом году и ряд тротуаров. Например, на проспекте Гагарина (от улицы Дьяконова до автовокзала), на улице Лизы Чайкиной и проспекте Октябрьском от улицы Карла Либкнехта до проспекта Ленина. По просьбам жителей отремонтирован тротуар и на улицах Гражданской, Полиграфистов и Тургенева», - добавил глава города.
Ремонт городских дворов реализуют по двум направлениям: в рамках городской программы «Развитие транспортной инфраструктуры» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». «Всего в этом году запланировано благоустроить 79 дворовых территорий. Большинство из них уже отремонтировано и принято комиссионно», - отметил Николай Козловский.
В настоящее время полностью завершены работы на улице Вокзальной во дворах домов №№17, 22, 23, 24, 26, 38. На улице Дружбы произвели благоустройство дворовых территорий домов №3 и №5.
Отремонтирован проезд на улице Антонова между домами №15/5 и №7. Глава Великих Лук также заметил, что большую работу проделали во дворе на улице Энгельса, 19. Там привели в порядок подъезд к детскому многофункциональному комплексу. На проезде Нелидовском, 9 сделали внутридворовую проезжую часть, а также парковку и тротуар.
Отметим, сегодня, 12 ноября, глава Великих Лук празднует свой день рождения. Редакция Псковской Ленты Новостей поздравляет Николая Козловского, желает ему здоровья, успешной реализации всех намеченных планов, продуктивной работы на благо города и его жителей. Пусть Великие Луки продолжают успешно развиваться под вашим руководством в экономической, социальной и других сферах.