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Фонари установили на пешеходных переходах в деревнях Псковской области

Элементы освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, кольцевых пересечениях, локальных пересечениях и примыканиях установили в 15 населенных пунктах Псковской области в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

На участке автомобильной дороги Опочка - Дубровка - граница с Республикой Беларусь в Себежском районе освещение смонтировали в деревнях Борисенки, Зародищи, Навоселье, Мальково, Осыно, Долосцы. Также работы провели на участке автомобильной дороги Васильково - Борисенки в деревне Борисенки и на автодороге Толкачево - Себеж - Заситино в деревне Ульяновщина.

Кроме того, большой объем работ по освещению реализовали в Псковском районе на участке автомобильной дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье в деревнях Жидилов Бор, Ладыговщина, Заклинье, Верхолино, Источник. Также дополнительное освещение появилось в деревне Подборовье-3 и в СНТ Черняковицы на участке дороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель.

Подрядчиком выступил «Псковавтодор».