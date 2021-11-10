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Участок улицы Кузбасской Дивизии в Пскове временно закроют с 16 ноября

Участок улицы Кузбасской Дивизии в Пскове временно закроют для движения автотранспорта с 16 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМСУ города.

Ограничения связаны с работами в рамках реконструкции улицы. Участок улицы Кузбасской Дивизии в районе кругового движения на пересечении с улицей Никольской будет закрыт с 8.00 16 ноября до полуночи 21 ноября.

В администрации Пскова сообщили, что в качестве объездов определены улицы Никольская и Владимирская, Коммунальная.

Псковских водителей просят принять данную информацию к сведению и заранее выбирать пути объезда.