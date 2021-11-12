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Улицу Коммунальную в Пскове готовят к нанесению разметки

Улицу Коммунальную в Пскове готовят к нанесению разметки, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На дорожном полотне пунктирами отметили полосы движения, в настоящий момент рабочие разгоняют грязь на дороге воздуходувкой.

Улица Коммунальная — одна из важных магистралей города, на ней располагаются медицинские и образовательные учреждения. Дорогу благоустроят на всем ее протяжении в два этапа. До конца 2021 года приведут в порядок первый участок — от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной, а до 30 августа 2023 года запланированы работы на участке от улицы Юбилейной до дома №70 на улице Коммунальной.