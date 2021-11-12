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Заключен контракт на ремонт улицы Труда в Пскове

Заключен контракт на ремонт улицы Труда в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ремонт пройдет в два этапа: сначала приведут в порядок участок от дома №4 на улице Труда до улицы Текстильной. Срок выполнения работ – 26 августа 2022 года. Затем отремонтируют отрезок дороги от улицы Текстильной до улицы Инженерной. Здесь работы должны быть завершены до 25 августа 2023 года. Всего отремонтируют более двух километров.

Согласно контракту, подрядчик должен привести в порядок проезжую часть: отфрезеровать старое покрытие, разобрать бортовые камни и установить новые, заменить люки и плиты перекрытий, выполнить устройство выравнивающего слоя и геосетки. Затем уложат верхний слой асфальта, отремонтируют тротуары и посадочные площадки автобусных остановок.

Кроме того, на первом участке подрядчик демонтирует часть пешеходного ограждения и высадит живую изгородь из кизильника. Здесь также будут установлены 20 скамеек и урн.

На втором отрезке пешеходное ограждение будет полностью заменено живой изгородь. Здесь также установят новые искусственные дорожные неровности.

В завершение нанесут разметку термопластиком, установят дорожные знаки, восстановят зеленую зону.

Заказчиком ремонта выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Подрядной организацией – ООО «Дорстройсервис».

Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».