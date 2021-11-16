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Движение на улице Кузбасской Дивизии в Пскове ограничат с 17 ноября

Ограничение движения на улице Кузбасской Дивизии в Пскове введут с 17 ноября. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил исполняющий полномочия главы городской администрации Борис Елкин. Ранее эти меры планировали применить на день раньше, с 16 ноября.

«Выехал сегодня на улицу Кузбасской Дивизии, где полным ходом идет реконструкция по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Заявленного ранее перекрытия дороги пока нет», - заметил Борис Елкин.

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По его словам, ограничения начнутся со среды, 17 ноября. При этом подрядчик заверил, что одна полоса по-прежнему останется свободной для транспорта, будет открыт въезд на кольцо со стороны улицы Кузбасской Дивизии.

Суть работ заключается в устройстве защиты ветки газопровода, которая идет под дорогой. Подрядчик установит защитный кожух газопровода, а затем восстановит дорожную одежду над ним. Также будет выведен газовый ковер. В целом, на объекте уже вырисовывается зона, прилегающая к проезжей части: выполнены планировка и основание пешеходных и велосипедных дорожек, установлен бортовой камень, подведен кабель под будущее освещение. Скоро будут ставить опоры», - рассказал Борис Елкин.

Он также отметил, что на инженерных сетях уже завершена большая часть работ: переустройство водопровода, вынос теплотрассы, перенос линии связи. На данный момент продолжается устройство ливневой канализации.

«Проект масштабный и очень нужный для Пскова! Реконструкция идет по графику. Срок окончания первого пускового комплекса – декабрь 2022 года», - заключил исполняющий полномочия главы городской администрации.