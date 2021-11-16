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Почти за 150 млн рублей отремонтируют улицу Труда в Пскове

Управление городского хозяйства администрации Пскова и подрядная организация ООО «ДорСтройСервис» заключили контракт на выполнение ремонта улицы Труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Работы будут вестись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт дороги выполнят в два этапа. В первый этап войдет участок от дома № 4 по улице Труда до улицы Текстильной. На втором этапе подрядчик будет ремонтировать участок от улицы Текстильной до улицы Инженерной.

В ходе работ подрядчику предстоит провести фрезерование старого покрытия, разобрать бортовой камень и установить новый, заменить люки и плиты перекрытий, выполнить устройство выравнивающего слоя и геосетки. Затем уложат верхний слой асфальта, отремонтируют тротуары и посадочные площадки автобусных остановок. Кроме того, часть пешеходного ограждения заменят на живую изгородь.

Стоимость контракта составляет более 148 млн рублей. Средства на ремонт выделены из федерального и областного бюджетов.