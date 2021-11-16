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АвтоМир / Дороги

Еще пять дворов приводят в порядок в Пскове

16.11.2021 22:22|ПсковКомментариев: 0

Еще пять дворов приводят в порядок в Пскове в рамках программы «Формирование современной городской среды». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

По контракту с управлением городского хозяйства администрации города Пскова благоустройством дворовых территорий занимается подрядная организация ООО «Доринстрой».

На двух объектах основные работы уже завершили. Так, на улице Генерала Маргелова, 15 и в переулке Олега Зобова, 3 отремонтировали покрытие проездов и тротуаров, заменили бортовой камень, плиты и люки, отрегулировали высотное положение крышек колодцев. Кроме того, у дома №3 по переулку Олега Зобова заасфальтировали новую парковку.

Ведутся работы во дворах домов №75 по Рижскому проспекту и №65 по улице Юбилейной. Здесь меняют дорожное полотно проездов из асфальтобетонной смеси, регулируют по высоте крышки колодцев, устанавливают новый бортовой камень, обустраивают тротуары и новые парковки. На Рижском проспекте,75 также установят «лежачий полицейский».

В ближайшее время подрядчик должен приступить к ремонту дворовой территории у дома №38 на Октябрьском проспекте. Во дворе планируется отремонтировать проезд, заменить бортовой камень, люки и плиты, отрегулировать крышки колодцев, заасфальтировать парковку.

Срок завершения всех работ – 30 ноября. Ремонт дворов осуществляется за счет средств городского бюджета на 2021 год.

Теги: #администрация Пскова #дворы #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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