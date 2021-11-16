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Движение грузовиков по дорогам Стругокрасненского района ограничат на месяц

Движение грузового транспорта по дорогам Ровное – Высокое (до 17 км) и Струги Красные – Зовка (от 37 до 51+600 км) в Стругокрасненском районе временно ограничат с 17 ноября по 15 декабря. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, решение приняли в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна.

При комиссионном обследовании состояния автомобильной дороги были выявлены локальные разрушения песчано-гравийного покрытия, превышающие предельно допустимые значения. В результате интенсивного движения большегрузной техники (лесовозов) образовались значительные дефекты и повреждения проезжей части

Комиссия пришла к выводу, что дальнейшее движение большегрузного транспорта по автодороге приведет к увеличению разрушений дорожного покрытия и невозможности безопасного проезда.

Работы по восстановлению проезжей части будут вести в течение месяца. В профильном комитете отметили, что ограничение введут путем установки информационных дорожных знаков 3,4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» на срок 30 календарных дней.