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Археолог назвал причину задержек ремонта дорожных объектов Пскова

Основная причина задержек ремонта дорожных объектов Пскова — просчеты, которые были допущены при разработке проекта реконструкции и при планировании работ. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов.

«На археологов при возникновении форс-мажорных ситуаций любят перекладывать ответственность, мол, "что мы сделаем, тут копают археологи". На самом деле, задержки сдачи тех или иных объектов связаны, в первую очередь, с просчетами, которые подрядчики и заказчики допускают на этапе проектирования, а также и на этапе планирования конкретных работ», - сказал Александр Михайлов.

По его словам, в каждом проекте реконструкции улиц Пскова есть раздел по обеспечению сохранности культурного наследия города, в котором прописывается количество, стоимость и длительность археологических работ на объекте. «Когда кто-то хочет проводить работы, мы заранее предупреждаем, например, о том, что трасса пройдет через крепостную стену или затронет остатки постройки 17 века, но все равно каждый раз сталкиваемся с ситуацией, когда осведомленные заранее люди делают "круглые глаза" и удивляются тому, что рабочие наткнулись на культурный слой. И каждый раз как первый», - отметил специалист.

Подобные обвинения Александр Михайлов назвал «переводом стрелок» и добавил, что археологи уже привыкли к подобным ситуациям, хотя каждый раз они «вызывают у них недоумение».