Археолог назвал причину задержек ремонта дорожных объектов Пскова

Основная причина задержек ремонта дорожных объектов Пскова — просчеты, которые были допущены при разработке проекта реконструкции и при планировании работ. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов.
По его словам, в каждом проекте реконструкции улиц Пскова есть раздел по обеспечению сохранности культурного наследия города, в котором прописывается количество, стоимость и длительность археологических работ на объекте. «Когда кто-то хочет проводить работы, мы заранее предупреждаем, например, о том, что трасса пройдет через крепостную стену или затронет остатки постройки 17 века, но все равно каждый раз сталкиваемся с ситуацией, когда осведомленные заранее люди делают "круглые глаза" и удивляются тому, что рабочие наткнулись на культурный слой. И каждый раз как первый», - отметил специалист.
Подобные обвинения Александр Михайлов назвал «переводом стрелок» и добавил, что археологи уже привыкли к подобным ситуациям, хотя каждый раз они «вызывают у них недоумение».