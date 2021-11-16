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Более 4 километров Пушкиногорского шоссе отремонтировали по нацпроекту

4,35 км Пушкиногорского шоссе ввели в эксплуатацию после ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Данная дорога является альтернативным путем в поселок Пушкинские Горы.

Средства на ремонт выделили из областного бюджета в объеме более 66 миллионов рублей. Заказчиком работ выступил «Псковавтодор», подрядчиком – организация «Автомобильные дороги Пскова».

На подготовительном этапе рабочие выполнили обрезку и прореживание крон деревьев, раздробили в щепу древесно-кустарниковую растительность, выкорчевали пни и корни, перетряхнули валы и срезали асфальтобетонное покрытие. Затем подрядчик восстановил укрепленную часть обочины и виражи, отремонтировал асфальтобетонное покрытие.

Устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия выполнено из асфальтобетонных смесей, соответствующих новому ГОСТу, местами также уложили геосетку. На обочинах устранили просадки и укрепил песчано-гравийно-щебеночной смесью.

Прибровочную часть засеял травой.

Также в ходе работ удалось восстановить водоотвод с проезжей части, отремонтировать и прочистить водопропускные трубы. Кроме того, подрядчик привел в порядок автобусные остановки: восстановил дорожную одежду на посадочных площадках, пандусах, тротуарах, установил скамейки и урны. По завершении работ рабочие нанесли дорожную разметку термопластиком и краской.

Добавим, Пушкиногорское шоссе относится к III технической категории и имеет 2 полосы движения с асфальтобетонным покрытием.